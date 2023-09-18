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Минобороны Болгарии начало расследование в связи с упавшим в Черное море беспилотником

Минобороны Болгарии проверяет сообщения об упавшем на берегу Черного моря дроне

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Radoslav Rusev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство обороны Болгарии заявило, что проверяет сообщение об упавшем в Черном море в северо-восточной части страны беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что беспилотник с миной обнаружили в районе болгарского села Тюленово, расположенного на побережье Черного моря.

По данным болгарского минобороны, сообщение о дроне с прикрепленным к нему снарядом, который лежит на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области, поступило от местных жителей вечером 17 сентября.

Специальное подразделение в составе пяти военнослужащих прибыло на место к 6 утра 18 сентября. Группа проверит объект, после чего его обезвредят в безопасном месте.

В настоящее время район падения дрона оцеплен. Как отмечают местные СМИ, пока неясно, БПЛА упал на берег во время полета или был вынесен течением.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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