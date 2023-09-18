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Бывший премьер Украины назвал контрнаступление ВСУ провальным

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-премьер министр Украины Николай Азаров в своих социальных сетях заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят от провального контрнаступления к обороне, что, по его мнению, говорит о полной утрате наступательного потенциала.

Азаров считает, что провальное контрнаступление украинской армии нанесло главе Украины Владимиру Зеленскому ощутимый удар, поскольку Киев слишком сильно завысил ожидания как собственного народа, так и западных союзников.

«Сейчас на Банковой требуют от Генштаба оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед западными партнерами, которые вооружали ВСУ перед контрнаступлением», — написал он.

Бывший премьер Украины отметил, что Киеву нечего демонстрировать партнерам, хотя ВСУ уже использовали более половины западного оружия, при этом в ходе контрнаступления лишившись как минимум пятой части предоставленных западными государствами вооружений.

«Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, который свидетельствует о полной утрате наступательного потенциала. На Западе постепенно приходит понимание, что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально «водил за нос», — указал Азаров.

По его мнению, у западных стран «будет расти неохота, с которой партнеры предоставляют финансовую помощь» Киеву.

До этого Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии продвигается медленно.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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