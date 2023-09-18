Илон Маск подверг жесткой критике контрнаступление Украины

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подверг жесткой критике результаты контрнаступления Украины.

«Так много смертей за столь незначительный результат», — написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса, также отметившего незначительность результатов украинского контрнаступления.

Киев начал контрнаступление 4 июня. В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал», а с начала операции Киев потерял 71,5 тысячи военных.

На прошлой неделе немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что в ходе предвыборной компании экс-президент США Дональд Трамп и Илон Маск могут разработать и предложить свой мирный план по завершению украинского конфликта.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.