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Украинский беспилотник взорвался в Воронеже

Shot: украинский беспилотник взорвался в совхозе в Воронеже

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Украинский беспилотный летательный аппарат, подавленный силами радиоэлектронная борьбы, упал возле совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, дрон упал недалеко от автобусной остановки около 07.00 часов 17 сентября.

Отмечается, что беспилотник нес на себе заряд, который взорвался в момент осмотра его специалистами. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет.

17 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территории одной из ферм на Северной стороне города.

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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