В городе Херсон, который находится под контролем властей Украины, произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

В подконтрольных Киеву частях региона объявлена воздушная тревога.

17 сентября стало известно о взрывах в Одесской области.

Ранее Харьковское подполье сообщило о взрывах на танковом заводе и железной дороге — туда прилетели российские ракеты.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате взрыва в городе Кривой рог в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.