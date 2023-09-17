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В Херсонской области сообщили о взятии в плен восьми украинских военных

Сальдо: российские солдаты взяли в плен под Херсоном восемь бойцов ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левом берегу реки Днепр российские военные взяли в плен восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Сальдо отметил, что в последнее время подобные ситуации происходят все чаще. По его словам, украинские солдаты просто начали понимать, что их жизни ничего не значат для киевских властей и командования ВСУ.

«Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков», — подчеркнул врио главы региона.

14 сентября отряд украинских военнослужащих добровольно сдался в плен бойцам Вооруженных сил РФ в Запорожской области. Как рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, солдаты ВСУ столкнулись с российскими подразделениями в районе села Новомайорское. При этом они решили не оказывать сопротивление и таким образом избежать сражения, подчеркнул руководитель организации.

За три дня до этого российские десантники взяли в плен еще 11 украинских бойцов на Запорожском направлении. Позже в сети появилось видео, снятое в момент задержания при помощи квадрокоптера.

Ранее в США рассказали, почему все больше украинских военных сдаются в плен бойцам ВС РФ.

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