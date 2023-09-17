Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

ТАСС: российские войска сорвали ротацию ВСУ под Новодонецким

close
100%
РИА Новости

Российские войска сорвали ротацию подразделение Вооруженных сил Украины под Новодонецким, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого», — заявил Чехов.

Он добавил, что артиллерией были уничтожены также две группы украинской пехоты севернее поселков Пехотного и северо-западнее Старомайорского. Также под Константиновкой были остановлены и взорваны боевые пикапы ВСУ.

Ранее в Польше назвали ситуацию под Работино тяжелой для ВСУ.

Смертельной ловушкой для украинской армии Работино стало в результате провала тактики ВСУ, которые пытались добиться прорыва на узком отрезке территории. Добившись продвижения в районе Работино, украинские подразделения попали в капкан.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях