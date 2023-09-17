Российские войска сорвали ротацию подразделение Вооруженных сил Украины под Новодонецким, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого», — заявил Чехов.

Он добавил, что артиллерией были уничтожены также две группы украинской пехоты севернее поселков Пехотного и северо-западнее Старомайорского. Также под Константиновкой были остановлены и взорваны боевые пикапы ВСУ.

Ранее в Польше назвали ситуацию под Работино тяжелой для ВСУ.

Смертельной ловушкой для украинской армии Работино стало в результате провала тактики ВСУ, которые пытались добиться прорыва на узком отрезке территории. Добившись продвижения в районе Работино, украинские подразделения попали в капкан.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.