Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В десяти областях Украины звучит воздушная тревога

В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

close
100%
Shutterstoke

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сигнал прозвучал в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Киеве.

Воздушная тревога прозвучала с 04.23 часов по 04.42 часов мск.

До этого воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины. Сигнал прозвучал в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях