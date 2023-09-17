В десяти областях Украины звучит воздушная тревога

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сигнал прозвучал в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Киеве.

Воздушная тревога прозвучала с 04.23 часов по 04.42 часов мск.

До этого воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины. Сигнал прозвучал в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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