Минобороны сообщило об уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве

Минобороны РФ сообщило, что над территорией Домодедовского района Московской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

До этого в ночь на 17 сентября в Минобороны также сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о работе системы ПВО в городском округе Истра. По его данным, ПВО отразила атаку беспилотника на Москву.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.