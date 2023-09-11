В США обнаружили сеть поставок оружия на Украину

Торговец оружием из Соединенных Штатов Марк Моралес поставил оружие Киеву на сумму свыше 200 млн долларов, оказавшись одним из крупных негосударственных поставщиков оружия украинской стороне. Об этом сообщает The New Tork Times.

Данные о сети поставок и связях Моралеса с рядом украинских чиновников раскрыли авторы NYT.

Стало известно, что Моралес мог построить целый бизнес, сосредоточенный на поставках вооружений Киеву. Предприятие Global Ordnance заключило контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более чем 1 млрд долларов. Еще бизнесмен отдельно заключил сделку напрямую с украинской стороной, передав оружия на сумму 200 млн долларов.

Успехи в объемах поставок газета объясняет связями Моралеса с украинским руководством.

Как добавили авторы статьи, из-за таких связей у бизнесмена возникло несправедливое преимущество по отношению к другим производителям вооружений.

До этого в WP сообщали, что Белому дому будет сложнее добиться помощи для Украины от конгресса США.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.