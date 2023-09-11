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В США удивились странному поведению ВСУ перед наступлением

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон удивился странному поведению ВСУ перед наступлением

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Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works выразил удивление тактикой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не предприняли никаких попыток атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки.

По словам Джонсона, Россия не скрывала своих действий по строительству оборонительной линии, однако украинские войска не предприняли никаких ракетных или артиллерийских атак на эти позиции. Он выразил удивление и спросил: «Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться помешать подготовке, но они этого не сделали».

Джонсон подчеркнул, что недооценка Вашингтона и Киева в отношении мощи российской обороны является разведывательной ошибкой.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты сдаются в плен из-за недовольства невыполнимыми приказами.

По словам Макгрегора, число подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военных, которые сдаются, ежедневно растет. Он считает, что причиной этого является плохое обучение украинских военных, которые не могут выполнить приказ взять укрепленные российские линии обороны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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