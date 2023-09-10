Зеленский намерен вновь обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

Украинский президент Владимир Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS», — сказал Зеленский.

Украинский лидер признался, что советы и поддержка президента США крайне важны для него.

«Это не первый наш диалог, мы движемся», — пояснил Зеленский.

По словам главы Украины, руководство республики рассчитывает получить вооружения этого типа осенью 2023 года.

В американской администрации неоднократно заявляли, что пока не готовы объявить о поставке Украине ракет ATACMS.

Ранее Financial Times узнала о решении Байдена по дальнобойным ракетам для Украины.