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Зеленский намерен вновь обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

Зеленский хочет поговорить с Байденом о поставках ракет ATACMS

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS», — сказал Зеленский.

Украинский лидер признался, что советы и поддержка президента США крайне важны для него.

«Это не первый наш диалог, мы движемся», — пояснил Зеленский.

По словам главы Украины, руководство республики рассчитывает получить вооружения этого типа осенью 2023 года.

В американской администрации неоднократно заявляли, что пока не готовы объявить о поставке Украине ракет ATACMS.

Ранее Financial Times узнала о решении Байдена по дальнобойным ракетам для Украины.

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