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Рогов рассказал, что происходит с подбитыми западными танками на поле боя

Рогов: подбитые британские танки Challenger 2 остаются ржаветь на поле боя

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UK Ministry of Defence/Global Look Press

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что танки Challenger 2, которые были подбиты в Запорожской области, ржавеют на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — заявил Рогов.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл в эфире своего YouTube-канала рассказал о негативной реакции властей Великобритании на уничтожение поставленного Украине британского танка Challenger 2. При этом журналист отметил, что британские власти отказываются поставлять Украине новые Challenger 2 взамен подбитых, так как Лондоном было передано уже 14 таких танков, возможно, Британия сама испытывает дефицит подобной техники.

Хинкл подчеркнул, что уничтожение оружия западных стран российской артиллерией — это очень плохой маркетинг для британских танков, немецких Leopard и других военных систем НАТО, также это является «отличной рекламой российского оружия».

Ранее сообщалось, что для обучения украинских военных в Дании используют танки из музеев.

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