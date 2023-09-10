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В Херсонской области заявили, что ВС РФ ликвидировали ДРГ у Антоновского моста

Херсонские оперативные службы: ВС России уничтожили ДРГ у Антоновского моста

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Евгений Биятов/РИА Новости

Представитель оперативных служб Херсонской области заявил журналистам, что российские военные группировки «Днепр» за неделю ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВС Украины в районе Антоновского моста, а также ряд военных объектов украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские военнослужащие за прошедшую неделю уничтожали военные объекты ВСУ, а именно склад с боеприпасами, минометный расчет в районе населенного пункта Велетенское, пункт управления одного из подразделений бригады теробороны и ангар с автомобильной техникой, ДРГ в районе Антоновского моста», — сказали в экстренных службах.

10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотника. Около 14:00 (совпадает с мск) в небе над регионом был замечен украинский дрон. По данным МО РФ, ВСУ планировали совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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