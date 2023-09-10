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В Германии оценили эффективность системы обороны РФ на Южном направлении

Bild: армия России создала сильную систему обороны на Южном направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия смогла создать крайне мощную систему обороны на Южном направлении. Об этом в колонке для немецкого издания Bild am Sonntag написал военный эксперт Юлиан Репке.

Автор статьи отметил, что подразделения Вооруженных сил РФ на указанном направлении используют отлично функционирующие артиллерийские батареи. Более того, российские солдаты установили несколько минных полей.

По словам обозревателя, недавно на данном участке фронта произошел инцидент с участием украинских войск. Их танки не смогли преодолеть минное поле и «встали как вкопанные». В результате бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под артиллерийский огонь и были полностью уничтожены, подчеркнул Репке.

«Затем множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем», — добавил он.

В августе Репке заявил, что для киевских властей существуют только два варианта завершения конфликта. При этом они оба являются неблагоприятными для Украины, отметил журналист.

Как сказал обозреватель, самым «ужасным» для Киева вариантом развития событий является контрнаступление российский армии. Второй вариант, в свою очередь, представляет собой контрнаступление ВСУ в 2024 году. Однако для проведения соответствующих операций Украине понадобится финансовая помощь западных государств, которые несут ответственность за плачевное состояние правительства страны, пояснил Репке.

Ранее в США оценили результаты наступления украинских военных в зоне конфликта.

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Операция на Украине
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