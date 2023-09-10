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Мьянме передали два российских истребителя

Министр промышленности Мьянмы сообщил о получении от РФ двух Су-30

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Михаил Голенков/РИА Новости

Мьянма в рамках контракта с Россией получила два самолета Су-30, информацию подтвердил министр промышленности Мьянмы Чарли Тан. Об этом сообщает РИА Новости.

О переданных Россией истребителях стало известно в кулуарах Восточного экономического форума-2023.

«Два самолета были уже поставлены», — уточнил министр промышленности Мьянмы.

Как добавил Тан, он не обладает информацией о том, когда возможны новые поставки российских истребителей.

Другие подробности по сотрудничеству Нейпьидо и Москвы не приведены.

До этого стало известно, что ОАК работает над тремя новыми модификациями истребителя Су-75, включая БЛА.

Также Ростех подчеркивал, что РФ вдове нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-34 и Су-35. Предприятия Ростеха в необходимых объемах выпускают гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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