Мьянма в рамках контракта с Россией получила два самолета Су-30, информацию подтвердил министр промышленности Мьянмы Чарли Тан. Об этом сообщает РИА Новости.

О переданных Россией истребителях стало известно в кулуарах Восточного экономического форума-2023.

«Два самолета были уже поставлены», — уточнил министр промышленности Мьянмы.

Как добавил Тан, он не обладает информацией о том, когда возможны новые поставки российских истребителей.

Другие подробности по сотрудничеству Нейпьидо и Москвы не приведены.

До этого стало известно, что ОАК работает над тремя новыми модификациями истребителя Су-75, включая БЛА.

Также Ростех подчеркивал, что РФ вдове нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-34 и Су-35. Предприятия Ростеха в необходимых объемах выпускают гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.