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Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: артиллеристы РФ сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ сорвали ротацию украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что расчеты беспилотников группировки установили, что Вооруженные силы Украины начали активное перемещение на своих позициях. Координаты были переданы артиллерийским расчетам группировки, после чего артиллеристы выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских военнослужащих.

По данным министерства, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами БПЛА, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и ликвидировать любые цели минимальным количеством выстрелов.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что на Краснолиманском направлении ВВСУ изменили тактику при атаках на позиции российских войск вблизи села Червоная Диброва в ЛНР.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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