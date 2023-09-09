Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ сорвали ротацию украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что расчеты беспилотников группировки установили, что Вооруженные силы Украины начали активное перемещение на своих позициях. Координаты были переданы артиллерийским расчетам группировки, после чего артиллеристы выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских военнослужащих.

По данным министерства, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами БПЛА, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и ликвидировать любые цели минимальным количеством выстрелов.

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