Для обучения украинских военных в Дании используют танки из музеев

Украинских военных в Дании обучают с помощью музейных танков Leopard 1A5, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, датские военные позаимствовали шесть танков у трех музеев. Большая часть Leopard 1A5 на самом деле принадлежала немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Они находились на складе в течение почти двух десятилетий, сейчас им нужен ремонт.

«Одно дело — предоставить в залог украинским военным кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи их эксплуатации — особенно после того, как танки простояли на хранении 19 лет», — отметил обозреватель.

До этого генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой рассказал, что британские танки Challenger и немецкие Leopard уязвимы перед советским противотанковым вооружением, таким как «Корнет», РПГ-7 и «Фагот».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.