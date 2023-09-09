Генштаб Британии сообщил, что обучает до 40% добровольцев ВСУ

Глава британского генштаба Патрик Сандерс заявил, что британские инструкторы обучают порядка 30-40% украинских добровольцев. Об этом он заявил в интервью порталу Forces.net.

«Мы обучаем около 30-40% всех украинских добровольцев и солдат, которые являются, если угодно, призывниками», — заявил Сандерс.

По его словам, Британия вносит самый крупный вклад в обучение украинских военнослужащих.

Ранее Сандерс заявил, что при уничтожении танка Challenger 2 российскими военными испытал сильные эмоции.

До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российская сторона уничтожила второй за неделю британский танк Challenger 2, которые не теряли в боях около 30 лет, благодаря противотанковой системе «Корнет». По его словам, российская сторона специально тренировала военных, чтобы уничтожать западные танки.

Кнутов утверждает, что после получения информации о том, что Вооруженным силам Украины будут переданы западные танки, у российской стороны были сформированы спецподразделения, прошедшие спецподготовку, чтобы бороться с ними.

Ранее в Запорожской области рассказали об уничтожении британского танка.