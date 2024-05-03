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На Западе заявили о нехватке личного состава у ВСУ

NOS: ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за нехватки личного состава

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Thomas Peter/Reuters

Украинская армия терпит неудачи из-за сильного дефицита личного состава. Об этом сообщает нидерландский портал NOS со ссылкой на эксперта по Украине Института международных отношений «Клингендаль» Юлию Солдатюк-Вестервельд.

Она отметила, что ВС РФ ликвидировали большую часть хорошо подготовленных бойцов ВСУ. Военные, которых готовят сейчас, чаще всего получают недостаточную подготовку.

Нехватка личного состава начинает сказываться на положении Вооруженных сил Украины на поле боя.

3 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация будет продолжать операцию на Украине до достижения поставленных целей.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что с начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны.

Также Шойгу заявил о росте ежесуточных потерь ВСУ в апреле.

Ранее Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2024 год.

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Операция на Украине
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