Российские врачи спасли женщину с червями в печени

Врачи Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России спасли пациентку из Луганска, у которой печень поразило опасное паразитарное заболевание — эхинококкоз. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«У пациентки при проведении спиральной компьютерной томографии обнаружен значительный объем поражения печени эхинококкозом — практически всей правой и части левой доли. Четыре крупных эхинококковых кисты заместили более 50 процентов ткани печени», — рассказал заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии университета Юрий Хоронько.

Перед удалением содержания кист, по словам медика, пациентке ввели внутрь препарат, направленный на избавление от паразитов. После этого врачи эвакуировали червей.

В пресс-службе вуза отметили, что печень женщины восстановится через 8-12 месяцев.

Ранее похожую операцию провели врачи из Оренбурга: они удалили из печени пациентки кисту с паразитами объемом 3,7 литра.