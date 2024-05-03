Ученые назвали открытую планету именем персонажа из «Гарри Поттера»

Международная группа астрономов из США, Канады, Нидерландов и других стран обнаружила новую экзопланету в три раза больше Земли, расположенную в 309 световых годах от нашей планеты. Найденному миру присвоили обозначение TOI 4633 c и дали имя Персиваль в честь отца Альбуса Дамблдора — директора школы волшебства Хогвартс из фантастических романов британской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Исследование опубликовано на официальном сайте научного Фонда Саймонса.

Планета Персиваль привлекла внимание ученых из-за своей потенциальной пригодности для жизни. Она вращается вокруг похожей на Солнце звезды и расположена в так называемой обитаемой зоне — области, где температуры позволяют существовать жидкой воде.

Другой особенностью TOI 4633с оказалась ее чрезвычайно вытянутая орбита.

Персиваль удалось обнаружить транзитным методом — когда планета проходила между своим солнцем и земными наблюдателями, она немного снизила светимость звезды. Это изменение характеристик позволило астрономам вычислить местоположение нового мира.

Ученые отметили, что на самой TOI 4633с вряд ли может существовать жизнь, похожая на Земную. У планеты нет твердой поверхности, а сама она состоит из водяного пара, водорода и метана. Однако Персиваль может обладать твердыми лунами, более благоприятными для живых существ.

Ранее исследователи назвали признаки существования жизни на других планетах.