Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали открытую планету именем персонажа из «Гарри Поттера»

SF: экзопланета TOI 4633с получила имя Персиваль в честь отца Альбуса Дамблдора

close
100%
Ed Bell for the Simons Foundation

Международная группа астрономов из США, Канады, Нидерландов и других стран обнаружила новую экзопланету в три раза больше Земли, расположенную в 309 световых годах от нашей планеты. Найденному миру присвоили обозначение TOI 4633 c и дали имя Персиваль в честь отца Альбуса Дамблдора — директора школы волшебства Хогвартс из фантастических романов британской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Исследование опубликовано на официальном сайте научного Фонда Саймонса.

Планета Персиваль привлекла внимание ученых из-за своей потенциальной пригодности для жизни. Она вращается вокруг похожей на Солнце звезды и расположена в так называемой обитаемой зоне — области, где температуры позволяют существовать жидкой воде.

Другой особенностью TOI 4633с оказалась ее чрезвычайно вытянутая орбита.

Персиваль удалось обнаружить транзитным методом — когда планета проходила между своим солнцем и земными наблюдателями, она немного снизила светимость звезды. Это изменение характеристик позволило астрономам вычислить местоположение нового мира.

Ученые отметили, что на самой TOI 4633с вряд ли может существовать жизнь, похожая на Земную. У планеты нет твердой поверхности, а сама она состоит из водяного пара, водорода и метана. Однако Персиваль может обладать твердыми лунами, более благоприятными для живых существ.

Ранее исследователи назвали признаки существования жизни на других планетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами