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«Новая Фабрика звезд» посвятит отчетный концерт Диме Билану

Участники «Новой Фабрики звезд» и другие знаменитости исполнят песни Димы Билана

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ТНТ

Шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ 5 мая посвятит новый отчетный концерт певцу Диме Билану. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала.

В рамках трибьют-выступления участники споют песни артиста, а сам он займет почетное место среди членов жюри и будет выходить на сцену для исполнения.

Вместе с «фабрикантами» песни Билана исполнят и знаменитости — Ани Лорак, Natan, Akmal', Александр Ревва и SEVILLE. Последняя призналась, что когда ей было 18 лет, на дискотеках часто включали трек «На берегу неба», однако пока все танцевали под эту песню парами, она оставалась в одиночестве, и трек оставил грустные воспоминания у артистки. Она исполнит именно эту песню.

Накануне у блогерши Аланы Мамаевой случился разрыв мениска на шоу «Сокровища императора». Мамаева прошла обследование, показавшее, что у звезды тяжелая травма ноги. Ее участие в проекте оказалось под угрозой.

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