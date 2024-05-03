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В США рассказали, к чему привел их ответ на СВО

Экс-агент ЦРУ: США нарушили мировой порядок ответом на спецоперацию на Украине

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«Газета.Ru»

США нарушили мировой порядок, основанный на законах и правилах, агрессивно отреагировав на специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По его словам, ответ Вашингтона на российскую спецоперацию на Украине «положил начало уничтожению международного порядка», который установили Соединенные Штаты.

«Все разваливается», — продолжил эксперт.

Он также сказал, что США «больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами». Соединенные Штаты «изо всех сил стараются сохранить» свои позиции, но у них это не выходит, отметил Джонсон.

«Мы не можем остановить даже хуситов», — посетовал он.

Как считает экс-аналитик ЦРУ, Вашингтон должен отступить и пересмотреть свою стратегию на мировой геополитической арене. По его мнению, сейчас США «просто позорятся».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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