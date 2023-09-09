В Генштабе Британии испытали сильные эмоции после уничтожения Challenger 2

Глава британского генштаба Патрик Сандерс заявил, что при уничтожении танка Challenger 2 российскими военными испытал сильные эмоции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — сказал Сандерс.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российская сторона уничтожила второй за неделю британский танк Challenger 2, которые не теряли в боях около 30 лет, благодаря противотанковой системе «Корнет». По его словам, российская сторона специально тренировала военных, чтобы уничтожать западные танки.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кнутов утверждает, что после получения информации о том, что Вооруженным силам Украины будут переданы западные танки, у российской стороны были сформированы спецподразделения, прошедшие спецподготовку, чтобы бороться с ними.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на поле боя уничтожены два британских танка Challenger 2.

Накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие, подбившие британский танк Challenger 2 в Запорожской области, получат награды.

Ранее в Запорожской области рассказали об уничтожении британского танка.