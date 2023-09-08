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Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ с тыла

Герой России Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ с тыла

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Libkos/AP

Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал подробности подвига, когда его бригада выполнила скрытый маневр и прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тыла. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Минобороны России, бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно осуществила маневр, штурмом прорвала оборону украинских войск с тыла, тем самым «создав условия для окружения и разгрома противника». В результате силы ВСУ отошли с занимаемых рубежей с большими потерями.

«Что мною было предпринято? Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи», — заявил Наймушин.

Он отметил, что его медаль является наградой всего личного состава бригады.

8 сентября сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трем офицерам – участникам СВО — главе мотострелковой бригады полковнику Сергею Наймушину, командиру огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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