Три участника СВО получили «Золотые Звезды» от Шойгу

Министерство обороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трем офицерам – участникам СВО — главе мотострелковой бригады полковнику Сергею Наймушину, командиру огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу», — заявил Шойгу, обращаясь к награжденным.

Сообщается, что Наймушин проявил выдающиеся навыки управления при прорыве позиций ВСУ в районе одного из населенных пунктов, Журавлев сыграл важную роль в прорыве эшелонированной обороны ВСУ. Кривуля же получил медаль за командование ротой с ранением во время окружения. Сообщается, что ему удалось организовать отступление своих подчиненных и вызвать огонь противника на себя.

До этого Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая звезда» 1 апреля.

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