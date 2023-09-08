Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинским студентам-платникам предложили оплатить обучение за явку в военкомат

Klymenko Time: на Украине могут оплатить обучение студентам за явку в военкомат

close
100%
Shutterstock

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что студентам-платникам предложили компенсировать стоимость обучения в вузе из бюджета за явку в военкомат в рамках мобилизации.

Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду Украины. Инициатором законопроекта стал нардеп Георгий Мазурашу. Подчеркивается, что явка студентов в военкоматы останется добровольной.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

До этого Минобрнауки РФ разработало проект для перевода участников СВО с платного обучения на бюджет.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях