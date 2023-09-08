Украинским студентам-платникам предложили оплатить обучение за явку в военкомат

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что студентам-платникам предложили компенсировать стоимость обучения в вузе из бюджета за явку в военкомат в рамках мобилизации.

Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду Украины. Инициатором законопроекта стал нардеп Георгий Мазурашу. Подчеркивается, что явка студентов в военкоматы останется добровольной.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

До этого Минобрнауки РФ разработало проект для перевода участников СВО с платного обучения на бюджет.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.