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В Генштабе ЦАР рассказали, как российские инструкторы готовят армию страны

Генштаб ЦАР: российские инструкторы могут помочь усилить армию страны

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Ben Curtis/AP

Россия является одной из стран, которая помогает урегулировать военные кризисы и вооруженные конфликты в Центральноафриканской Республике, которые начались после 2013 года. О том, как российские военные инструкторы готовят армию ЦАР, в интервью Pravda.Ru рассказал представитель Генштаба страны, генерал Сакама.

«Совместная работа с российскими инструкторами — это управление военными действиями и вмешательство военных российских инструкторов, особенно в зонах нестабильности. Обучение на начальном этапе позволило нам собрать вооруженные силы, приобрести необходимое оборудование и научиться им пользоваться. Россия помогает нам вести необходимые военные действия. Постепенное становление нашей армии сегодня находится в активной фазе», — отметил генерал.

По его словам, в ЦАР также рассчитывают на военное сотрудничество с российскими инженерными войсками. Он добавил, что военные из России «представляют услуги высочайшего качества», обучая местных военнослужащих.

«Надеемся, что обучение от российских инструкторов поможет наконец-то сделать сильной и армию ЦАР», — заключил представитель Генштаба.

Накануне председатель Национального Собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи говорил, что Центральноафриканская Республика рада сотрудничеству с Россией.

Ранее в Госдуме оценили дебош сына президента ЦАР в Кисловодске.

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