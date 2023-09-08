В ЛНР рассказали о смене тактики украинских войск на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику при атаках на позиции российских войск вблизи села Червоная Диброва, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР). О ситуации на Краснолиманском направлении рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, в последнее время украинские солдаты начали проводить комбинированные атаки. Бойцы ВСУ сочетают штурмовые действия с позиционными ударами, подчеркнул он.

«После «накатов» идет активная контрбатарейная борьба», — добавил Марочко, сославшись на собственные источники информации.

Эксперт уточнил, что украинское командование начало применять данную тактику с целью выиграть время. В настоящее время Киев пытается перегруппировать свои подразделения и восстановить боеспособность штурмовых отрядов, резюмировал подполковник в отставке.

7 сентября Марочко сообщил об улучшении позиций российской армии на Купянском направлении. Как он сказал, бойцы ВС РФ продолжают планомерно продвигаться к населенным пунктам Свердловка и Сеньково в ЛНР.

Ранее Министерство обороны России заявило об успешном отражении пяти атак ВСУ на Краснолиманском направлении.