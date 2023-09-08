Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении сорвали и отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук.

Атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества были отражены подразделениями группировки при поддержке авиации и огня артиллерии, заявил Савчук.

По его словам, бомбардировочная авиация нанесла пять ударов по позициям ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских позиций.

Потери украинских войск, по данным начальника пресс-центра группировки, составили около 40 военных.

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