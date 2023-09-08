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Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ, в том числе бригады «Азов»*

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска на Краснолиманском направлении сорвали и отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук.

Атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества были отражены подразделениями группировки при поддержке авиации и огня артиллерии, заявил Савчук.

По его словам, бомбардировочная авиация нанесла пять ударов по позициям ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских позиций.

Потери украинских войск, по данным начальника пресс-центра группировки, составили около 40 военных.

Ранее американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступать летом 2024 года с использованием истребителей F-16.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

*   организация запрещена в России
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