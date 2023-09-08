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Журналист Дэвид Экс рассказал, отсутствие какой техники тормозит контрнаступление ВСУ

Forbes: отсутствие мостоукладчиков тормозит контрнаступление украинснкой армии

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dogswar.ru

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых замедляет контрнаступление. Об этом заявил журналист Дэвид Экс в статье для Forbes.

Автор статьи подчеркнул, что независимо от количества танковых мостоукладчиков, их на Украине все равно недостаточно. Он привел пример июня, когда важные бои в Запорожской и Донецкой областях заставили российских войск отступить за ручей, но у ВСУ был только один мостоукладчик. Как результат, российские военные начали обстреливать украинскую технику противотанковыми ракетами с другой стороны водного барьера, а недостаток «критического» оборудования заставил четыре украинские бригады остановить наступление.

По словам Экса, из 72 украинских бригад лишь около семидесяти имеют бронетанковые мостоукладчики, а еще несколько десятков — небронированные. На одну бригаду приходится примерно одна машина, причем их распределение неоднородно.

Журналист также отметил, что ВСУ нуждаются не только в танках и истребителях, но и в таком «скучном и непривлекательном» оборудовании. Ранее сообщалось, что кусты и мелкие деревья на бывших сельскохозяйственных полях затрудняют продвижение украинских войск. В зоне боевых действий пахотные земли остаются нетронутыми уже 18 месяцев, что способствует росту сорняков и кустов. Российские позиции маскируются среди них, а также оборудуются минные поля.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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