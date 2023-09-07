Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США доставят Украине снаряды с обедненным ураном, когда там будут Abrams

Пентагон: США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном к поставке Abrams

close
100%
Andrew Harnik/AP

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам во время брифинга, что США планируют доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к тому моменту, когда там будут танки Abrams.

«Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки (будут там)», — сказала Сингх.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Также в Госдуме пообещали ответные меры на применение Киевом оружия с обедненным ураном.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях