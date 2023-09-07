США доставят Украине снаряды с обедненным ураном, когда там будут Abrams

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам во время брифинга, что США планируют доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к тому моменту, когда там будут танки Abrams.

«Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки (будут там)», — сказала Сингх.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Также в Госдуме пообещали ответные меры на применение Киевом оружия с обедненным ураном.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.