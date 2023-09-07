В Волгоградской области перехватили беспилотник

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил, что в регионе российские силы перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал администрации Волгоградской области.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — сказал он.

До этого сообщалось, что три региона России подверглись атакам беспилотников. В Ростове-на-Дону беспилотник упал в центре города, пострадали три дома, один житель получил резаные травмы ног. Местные власти ввели режим ЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе обошлось без пострадавших и разрушений, глава округа Николай Ханин заявил, что дрон взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома, выбиты окна в пяти квартирах. В Брянскую область прилетело три дрона – один повредил железнодорожный вокзал.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.