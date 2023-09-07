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В ФРГ заявили, что удар по рынку Константиновки нанесли с подконтрольной Украине территории

Журналист Bild: удар по Константиновке нанесли с подконтрольной Киеву территории

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Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что удар по центральному рынку Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) был нанесен с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем Украины. Об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter), опубликовав соответствующие снимки.

«Судя по тому, куда люди смотрят (откуда слышат звук) перед ударом и вероятным отражением летящего снаряда в автомобиле, ракета, попавшая в Константиновку, прилетела с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать, не называя имен», — заявил журналист.

Он указал, что после этой публикации его «облили дерьмом», поэтому он еще раз перепроверил данные и сделал такие же выводы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на рынок в городе Константиновка в части ДНР, находящейся под контролем украинских военных, была совершена ракетная атака.

По данным украинского издания «Страна.ua», ссылающегося на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в городе из-за взрыва погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Минимум 20 человек были ранены.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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