Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины утром 7 сентября обстреляли из артиллерийского орудия поселок Задорожный Краснояружского района.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но повреждена линия электропередачи. В настоящее время без света остаются пять населенных пунктов: села Вязовое, Илек-Пеньковка, Теребрено и Староселье, поселок Задорожный.

Глава региона заверил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Накануне Гладков также сообщал о повреждении линии электропередачи в регионе в результате обстрелов ВСУ.

5 сентября Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат с последующей детонацией.

До этого Министерство обороны России сообщило о попытке атаки на объекты в регионе. Атака была предпринята в 12:30 (мск). Аппарат был уничтожен средствами ПВО.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.