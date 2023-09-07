Российский военный рассказал о преимуществе БМП-2М перед западными образцами

Российские усовершенствованные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» по эффективности не уступают самым лучшим образцам западной техники, в частности американским Bradley. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военный напомнил, что мотострелковые войска долгие годы пользовались преимущественно БМП-2. Эта машина была задействована в Афганистане, использовалась в ходе конфликтов на Северном Кавказе. Ее отличительная черта — наличие автоматической 30-миллиметровой пушки.

Дандыкин рассказал, что благодаря модулю «Бережок» теперь в БМП-2М можно использовать противотанковые ракеты.

Кроме того, машина сможет достаточно эффективно справляться с пехотой. «Бережок» также теперь оснащен автоматическим гранатометом, двумя установками противотанковых управляемых ракет «Корнет», лазерными прицелами, защищенной связью и другими атрибутами.

Дандыкин подчеркнул, что БМП-2М уже показала свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.