Минобороны РФ рассказало подробности ночной атаки украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории страны.

«7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Два беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области и еще один над Раменским районом Московской области, отметили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе Московской области ночью был сбит беспилотник. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщал, что над Ростовом-на-Дону силами противовоздушной обороны были сбиты два беспилотника. Один из них упал за пределами города на западе Ростова, а второй — в центре.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.