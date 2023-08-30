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В Запорожской области рассказали, почему село Работино важно для ВСУ

Рогов: Россия уничтожила танк Leopard и гаубицу М777 вблизи села Работино

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AP

Село Работино в Запорожской области представляет важность для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал «Общественной службе новостей» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что северная часть населенного пункта находится под контролем Украины, южная — России.

«Стоит отдельно рассказать о том, почему украинская армия вообще нацелилась на Работино. Дело в том, что оно находится на первой линии обороны ВС РФ, за которой начинается дорога в сторону Токмака, окрестности которого превращены нашими военными инженерами в настоящую крепость», — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что ВСУ нужно будет преодолеть еще две линии обороны для того, чтобы добраться до него. По его словам, за последние сутки российские военные в окрестностях данного населенного пункта уничтожили танк Leopard, гаубицу М777 и три боевых бронированных машины.

30 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления западных СМИ о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск и взяли под контроль село Работино. По его словам, украинские войска подошли только к первой линии и не смогли взять населенный пункт.

Ранее в Запорожской области рассказали о переброске украинских военных на Ореховское направление.

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