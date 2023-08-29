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Российские военные сообщили о предотвращении террористического акта со стороны ВСУ

МО России: пресечена попытка ВСУ совершить теракт БПЛА самолетного типа

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Shutterstock

Российским военным силам днем 29 августа удалось предотвратить попытку украинской стороны осуществить теракт при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили представители российского военного ведомства.

Подчеркивается, что беспилотный летательный аппарат удалось перехватить. В результате данный БПЛА украинских военных потерпел крушение в акватории Черного моря.

Подробности по уничтоженному БПЛА ВСУ сейчас не приведены.

До этого в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки на Белгородскую область.

Также администрация Энергодара сообщала о падении двух украинских БПЛА в центре города.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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