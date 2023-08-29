Российские военные сообщили о предотвращении террористического акта со стороны ВСУ

Российским военным силам днем 29 августа удалось предотвратить попытку украинской стороны осуществить теракт при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
«Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили представители российского военного ведомства.
Подчеркивается, что беспилотный летательный аппарат удалось перехватить. В результате данный БПЛА украинских военных потерпел крушение в акватории Черного моря.
Подробности по уничтоженному БПЛА ВСУ сейчас не приведены.
До этого в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки на Белгородскую область.
Также администрация Энергодара сообщала о падении двух украинских БПЛА в центре города.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.