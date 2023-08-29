Средства ПВО РФ уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью

По информации, полученной от Минобороны РФ, Киев предпринял попытку атаковать объекты Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Однако эта попытка была успешно пресечена, и российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Тульской областью. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

5 августа экстренные службы опровергли сообщения о взрывах в Туле и Подмосковье. Громкие звуки, которые приняли за взрывы в Тульской и Московской областях, были вызваны плановыми вылетами авиации ВКС РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.