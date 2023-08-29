Артиллерия отряда специального назначения «Викинг» Вооруженных сил России ликвидировали украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как российские беспилотники обнаружили солдат Вооруженных сил Украины в лесопосадке. После получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по пехоте украинской армии.

25 августа руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявлял, что артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила огневой налет на пункт дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Андреевки.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко говорил, что потери украинских войск на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск.

23 августа бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) сообщал, что не считает «адекватными» усилия Вооруженных сил Украины под Артемовском.

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