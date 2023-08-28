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В США рассказали, почему Байден не спешит отправлять F-16 на Украину

WP: страх перед Путиным не дает Байдену отправить F-16 на Украину

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден не спешит отправлять на Украину истребители F-16, так как боится ответных действий со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом в статье для газеты The Washington Post сообщил обозреватель Макс Бут.

Он отметил, что только так можно объяснить неуверенность Вашингтона относительно предоставления Киеву военной помощи. В частности, речь идет о снабжении украинской армии истребителями F-16 и тактическими ракетными комплексами ATACMS.

«Байден, похоже, как всегда обеспокоен возможностью спровоцировать Путина», — указал автор публикации в WP.

Бут добавил, что нынешняя администрация США все время старается перестраховаться. Но в результате, по мнению обозревателя, действия Белого дома приводят к дальнейшему затягиванию конфликта и уменьшают шансы украинской армии на успех.

25 августа представитель Пентагона Патрик Райдер дал понять, что в ближайшее время Украина не сможет получить истребители F-16. Как сказал чиновник, принятие соответствующего решения является вопросом «месяцев, а не недель».

После этого министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что летчики начнут использовать военные самолеты весной 2024 года.

Ранее Джо Байден по телефону обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским передачу истребителей F-16.

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