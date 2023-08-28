В Энергодаре упали два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника упали на территории Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале городского правительства.

По имеющейся информации, один из дронов заметили возле здания местной военно-гражданской администрации на улице Курчатова. Ориентировочно в 9:20 утра БПЛА упал на клумбу, стоящую на площади перед зданием.

Согласно предварительной информации, в результате падения беспилотника никто из местных жителей не пострадал. Также не зафиксировано никаких разрушений, указано в заявлении.

«Второе попадание дрона возле жилого дома по ул. Курчатова произошло около 9.45», — отметили в администрации Энергодара.

Представители властей добавили, что в настоящее время сотрудники экстренных служб уточняют данные о нанесенном ущербе и раненых.

Утром 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинского дрона, летевшего по направлению к российской столице. По словам главы города, никто не пострадал.

При этом ночью аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. В настоящее время воздушное сообщение восстановлено.

Ранее в Британии заявили, что украинские военные используют данные Запада при атаках дронов на Россию.