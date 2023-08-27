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На севере Донецка прогремели взрывы

РИА Новости: на северных окраинах Донецка слышны звуки взрывов и стрелкового боя

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Кристина Мельникова

Звуки интенсивных боевых действий слышны на северных окраинах Донецка. Об этом сообщают РИА Новости.

«Звучат взрывы артиллерийских снарядов, в том числе кассетных, стрельба автоматического оружия», — уточнили в сообщении.

На севере от Донецка расположен город-спутник Авдеевка, который остается под контролем украинских силовиков. В его промзоне продолжаются бои.

27 августа в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставили в больницу троих детей. По словам мэра города Алексея Кулемзина, подростки получили осколочные ранения и контузии.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские части за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Также Кулемзин заявлял, что Донецк попал под массированный обстрел, в том числе Петровский район города. Кроме этого, очевидцы сообщили об осколках возле магазина «Изумруд».

Ранее российские военные рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении.

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