На севере Донецка прогремели взрывы

Звуки интенсивных боевых действий слышны на северных окраинах Донецка. Об этом сообщают РИА Новости.

«Звучат взрывы артиллерийских снарядов, в том числе кассетных, стрельба автоматического оружия», — уточнили в сообщении.

На севере от Донецка расположен город-спутник Авдеевка, который остается под контролем украинских силовиков. В его промзоне продолжаются бои.

27 августа в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставили в больницу троих детей. По словам мэра города Алексея Кулемзина, подростки получили осколочные ранения и контузии.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские части за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Также Кулемзин заявлял, что Донецк попал под массированный обстрел, в том числе Петровский район города. Кроме этого, очевидцы сообщили об осколках возле магазина «Изумруд».

Ранее российские военные рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении.