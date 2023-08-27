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Эксперт заявил, что у ЭКОВАС нет ресурсов для интервенции в Нигер

Политолог Лошкарев: для интервенции в Нигер у ЭКОВАС нет сил и военной техники

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев заявил, что недостаток сил и военной техники помешает государствам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) при интервенции в Нигер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные прекрасно понимают, что для такой интервенции потребуется солидная группа пехоты, авиация, бронемашины, которые будут перемещаться между населенными пунктами (Нигера. — «Газета.Ru»). Здесь у ЭКОВАС огромные проблемы, этих сил нет», — сказал Лошкарев.

Он добавил, что большое расстояние между населенными пунктами страны будет также препятствием для ЭКОВАС.

26 августа глава штаба обороны Нигера приказал привести войска в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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