Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово применять корректируемые авиабомбы на Запорожском направлении.

«Из нового — начало массового применения противником корректируемых авиабомб», — заявил он.

По его словам, ВСУ массово используют снаряды типа Joint Direct Attack Munition (JDAM).

«Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км», — рассказал экс-глава «Роскосмоса».

До этого эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон заявлял, что Вооруженные силы России эффективно глушат западные «умные» авиабомбы, которые использует украинские войска. По словам Уитингтона, системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ могут заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников таких авиабомб, как JDAM.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.