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Украинский посол назвал виновных в трудностях контрнаступления ВСУ

Посол Украины Макеев обвинил Запад в трудностях контрнаступления ВСУ

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РИА Новости

В трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины виноваты страны Запада, поскольку их медлительность с передачей оружия дала возможность России подготовиться. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает издание Klymenko Time.

«Россия имела время выстроить баррикады... Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления», — сказал он.

26 августа глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское контрнаступление идет согласно плану властей страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о провалах контрнаступления войск страны. По словам политика, как докладывают военные, ВСУ постоянно двигаются вперед, понемногу, но «направление правильное».

24 августа американский политик и правозащитник Аджаму Барака сообщал, что в Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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