В трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины виноваты страны Запада, поскольку их медлительность с передачей оружия дала возможность России подготовиться. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает издание Klymenko Time.

«Россия имела время выстроить баррикады... Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления», — сказал он.

26 августа глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское контрнаступление идет согласно плану властей страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о провалах контрнаступления войск страны. По словам политика, как докладывают военные, ВСУ постоянно двигаются вперед, понемногу, но «направление правильное».

24 августа американский политик и правозащитник Аджаму Барака сообщал, что в Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.