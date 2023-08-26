В Белгородской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», — сказано в сообщении.

26 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска за пять часов выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, а также 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

До этого стало известно, что шесть человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Уразово в Белгородской области. По его словам, в результате удара кассетными боеприпасами шесть гражданских лиц получили осколочные ранения.

Утром 26 августа Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.