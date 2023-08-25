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Bloomberg усомнился в способности ВСУ добиться перелома в конфликте в 2023 году

Bloomberg: конфликт на Украине постепенно заходит в тупик

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина и союзники государства опасаются, что конфликт в стране постепенно заходит в тупик, поскольку успехи на поле боя достигаются очень медленно. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году война зайдет в тупик, но в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские союзники считают, что Вооруженные силы Украины вряд ли добьются перелома в 2023 году.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не считают, что конфликт на Украине сейчас находится в тупике.

19 августа обозреватель Даниэл Уильямс заявлял, что украинское контрнаступление зашло в тупик из-за отсутствия способности Вооруженных сил Украины прорвать оборону российской армии.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли говорил, что в настоящее время преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Украины дипломатическим, а не военным путем.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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